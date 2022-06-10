إحالة 70 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات و شبراخيت حملات رقابية على المنشآت الحكومية والصحية أمس الخميس، أسفرت عن إحالة 28 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى "محلة بشر - ابو منجوج - عبد العاطى" بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.



كما أسفرت الحملة عن إحالة 42 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.