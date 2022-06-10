إحالة 70 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات و شبراخيت حملات رقابية على المنشآت الحكومية والصحية أمس الخميس، أسفرت عن إحالة 28 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى "محلة بشر - ابو منجوج - عبد العاطى" بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.
كما أسفرت الحملة عن إحالة 42 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
إحالة 70 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرةالجمعة، 10 يونيو 2022 03:06 م
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
الموضوعات المتعلقة
توريد 372 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرةالجمعة، 10 يونيو 2022 11:48 ص
مصرع طفلة صدمتها عربة كارو أثناء عبور الطريق في محافظة البحيرةالخميس، 09 يونيو 2022 11:35 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة