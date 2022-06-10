أوكرانيا: المعارك مستمرة والقوات الروسية تقصف سيفيردونيتسك بالمدفعية

محمد عبد العظيم

أكدت أوكرانيا، أن المعارك مستمرة والقوات الروسية تقصف سيفيردونيتسك بالمدفعية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قال اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت أربعة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز "توشكا-يو" في جمهورية لوجانسيك الشعبية، وأيضا ثلاث قذائف من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "أورجان" فى مدينة خاركوف.

وأضاف كوناشينكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أيضا خمس طائرات أوكرانية بدون طيار في منطقة خاركوف ومنطقة خيرسون ونيفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبوباسنايا في جمهورية لوجانسيك الشعبية".

وأوضح أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضا طائرة هجومية من طراز "سو-25" وطائرة مقاتلة من طراز "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد كوناشينكوف بأن القوات الروسية وجهت ضربات بصواريخ دقيقة للقضاء على الطائرات العسكرية الأوكرانية في مطار دنيبر، والقدرات الإنتاجية لمؤسسة إصلاح المعدات العسكرية بالقرب من خاركوف.. مشيرا إلى أن الصواريخ الروسية الدقيقة التي أطلقتها من الجو أصابت أيضا موقعين للقيادة الأوكرانية، وحوالي 30 منطقة من القوى العاملة والمعدات العسكرية وخمسة مواقع مدفعية أوكرانية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن قوات المدفعية الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 350 مسلحا أوكرانيا و11 سلاحا للصواريخ والمدفعية وكميات من الذخيرة ومستودعات وقود، ومنصتي إطلاق صواريخ "جراد"، خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا.