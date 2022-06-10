أهالي الوادي الجديد يخصصون سيارة لمرضى السرطان بدعم المحافظ..

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء أمس الخميس، لقاء مع المواطنين بمسجد معاذ بالخارجة، وذلك فى إطار التواصل مع المواطنين وبحث مطالبهم وشكواهم.

ووجه الزملـوط بإنشاء دار مناسبات ملحق بالمسجد لخدمة أهالى الحي، وفرش مصلى السيدات، كما قام بتدشين سيارة لخدمة مرضى السرطان بدعم من المحافظة، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على نظافة المدينة والمظهر الحضارى للأحياء.

من ناحية أخري، تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الشعلة والشوارع المحيطة يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

وكلف الوحدة المحلية بفتح طريق خلف مكتب الصحة وصولاً لمستشفى الصدر، وسرعة إجراء القرعة العلنية للمحال التجارية بالميدان.



محافظ الوادى الجديد