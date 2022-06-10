اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 01:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالي الوادي الجديد يخصصون سيارة لمرضى السرطان بدعم المحافظ..

الجمعة، 10 يونيو 2022 01:03 ص
أهالي الوادي الجديد يخصصون سيارة لمرضى السرطان بدعم المحافظ.. محافظ الوادى الجديد يدشن سيارة لمرضى السرطان
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء أمس الخميس، لقاء مع المواطنين بمسجد معاذ بالخارجة، وذلك فى إطار التواصل مع المواطنين وبحث مطالبهم وشكواهم.

ووجه الزملـوط بإنشاء دار مناسبات ملحق بالمسجد لخدمة أهالى الحي، وفرش مصلى السيدات، كما قام بتدشين سيارة لخدمة مرضى السرطان بدعم من المحافظة، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على نظافة المدينة والمظهر الحضارى للأحياء.

من ناحية أخري، تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان الشعلة والشوارع المحيطة يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

وكلف الوحدة المحلية بفتح طريق خلف مكتب الصحة وصولاً لمستشفى الصدر، وسرعة إجراء القرعة العلنية للمحال التجارية بالميدان.

 

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد

 

السيارة
السيارة

 


الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

مدينة الخارجة

حى الشعلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع بشائر خير الوادى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:47 م

نائب محافظ الوادى الجديد تتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى فى الخارجة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:27 م

وزيرة البيئة تتفقد عددًا من المشروعات البيئية بمحافظة الوادي الجديد

الأحد، 05 يونيو 2022 08:27 م

على هامش الاحتفال باليوم العالمى للبيئة 2022.. وزيرة البيئة ومحافظ الوادي الجديد يعلنان " الخارجة" أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ.. ياسمين فؤاد: مدينة الخارجة قصة نجاح يمكن عرضها خلال مؤتمر المناخ COP27

الأحد، 05 يونيو 2022 04:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة