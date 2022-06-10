أعلى أسطح المنازل.. ضبط متهمين لتوزيع الانترنت دون ترخيص بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين ، مقيمان بمحافظة القاهرة) بإتخاذهما من أعلى سطح إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم مكاناً لتفعيل شبكة إنترنت "بدون ترخيص" وتوزيعها على عملائهما المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 جهاز إستقبال وبث إنترنت هوائى – 5 جهاز راوتر بث إنترنت هوائى – 3 جهاز سويتش دعم بث إنترنت - 2جهاز شاحن بور بنك سويتش – 8 شواحن كهرباء.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إدارة شبكة إنترنت لعملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.