أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 10-6-2022.. تراجع سعر الذهب 3 جنيهات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 10-6-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها انخفاض أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات ليتراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 995 جنيها، وإعلان الدكتور عمرو طلعت إنشاء مركز للبحث والتطوير فى مدينة المعرفة ب العاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم مركزًا للتصميم الإلكترونى لتوفير بيئة متكاملة لصناعة تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية حيث من المقرر أن يتواجد به نحو 40 شركة متخصصة فى هذا المجال.



أسعار الذهب اليوم تهبط 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 995 جنيها للجرام أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد، انخفاض أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات ليتراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 995 جنيها. أسعار الذهب اليوم

عيار 21: 995 جنيها

عيار 24: 1137 جنيها

عيار 8: 853 جنيها

الجنيه الذهب 7960 جنيها

الأوقية: 1840 دولار

وزير الاتصالات يبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون بمجال صناعة الإلكترونيات استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رامون خيل كاسارس سفير إسبانيا بالقاهرة؛ حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بآليات جذب الاستثمارات الإسبانية والتعاون فى مجالات الحكومة الرقمية، وصناعة الإلكترونيات، ودعم الابتكار التكنولوجى، وتنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين فى مجالات البحث والتطوير. استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رامون خيل كاسارس سفير إسبانيا بالقاهرة؛ حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بآليات جذب الاستثمارات الإسبانية والتعاون فى مجالات الحكومة الرقمية، وصناعة الإلكترونيات، ودعم الابتكار التكنولوجى، وتنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين فى مجالات البحث والتطوير.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم إنشاء مركز للبحث والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم مركزًا للتصميم الإلكترونى لتوفير بيئة متكاملة لصناعة تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية حيث من المقرر أن يتواجد به نحو 40 شركة متخصصة فى هذا المجال؛ مؤكدا أن تصميم الإلكترونيات تعد من الصناعات الواعدة فى مصر؛ مبديا اهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال صناعة الإلكترونيات.

وزير البترول يشارك بالجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمى لحوار الطاقة بالأردن شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى في ختام اليوم الثانى من أعمال المؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة المستقبلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، والذي استضافته الأردن فى منطقة البحر الميت تحت رعاية الأمير الحسين بن عبد الله. شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى في ختام اليوم الثانى من أعمال المؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة المستقبلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، والذي استضافته الأردن فى منطقة البحر الميت تحت رعاية الأمير الحسين بن عبد الله.

وأوضح المهندس طارق الملا أن مشاركة مصر في هذا التجمع الإقليمي رفيع المستوى تأتى انطلاقا من دورها الاستراتيجي في صناعة البترول والغاز في المنطقة، وأضاف أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في تعزيز السياسات الداعمة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة في مواجهة التحديات والأحداث المتلاحقة عالميًا.