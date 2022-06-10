اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم تهبط 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 995 جنيها للجرام

الجمعة، 10 يونيو 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم تهبط 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 995 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد، انخفاض أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات ليتراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 995 جنيها.

 أسعار الذهب اليوم

عيار 21 : 995 جنيها

عيار 24 : 1137 جنيها

عيار 18 : 853 جنيها
 
الجنيه الذهب 7960 جنيها
 
الاوقية : 1840 دولار 
 
 
وقال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية، التي يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب في السوق المصري.
 
وأشار في تصريحات خاصة لليوم السابع إلي أن هبوط أسعار الذهب في مصر تحت 1000 جنيها للجرام لأول مرة منذ 21 مارس الماضي مؤشر على تراجع المضاربة على الدولار، وكذلك الأمر مرتبط بعوامل العرض والطلب.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة