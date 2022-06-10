أسعار الذهب اليوم تهبط 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 995 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد، انخفاض أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات ليتراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 995 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 : 995 جنيها عيار 24 : 1137 جنيها

عيار 18 : 853 جنيها

الجنيه الذهب 7960 جنيها

الاوقية : 1840 دولار

وقال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية، التي يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب في السوق المصري.

وأشار في تصريحات خاصة لليوم السابع إلي أن هبوط أسعار الذهب في مصر تحت 1000 جنيها للجرام لأول مرة منذ 21 مارس الماضي مؤشر على تراجع المضاربة على الدولار، وكذلك الأمر مرتبط بعوامل العرض والطلب.