وكيل صحة الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى طنطا الجديد

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، زيارة تفقدية اطلع خلالها على نسب التنفيذ الخاصة بمستشفى طنطا العام الجديد وما تم من إنجاز أعمال، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية ذات الصلة، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية والعلاجية لتطوير المنظومة الصحية والدفع بعجلة العمل واستكمال الإنشاءات والتجهيزات فيها حتى الانتهاء من تنفيذ المستشفى فى موعده، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة، وناقش مع مهندسى الشركة المنفذة العقبات للوصول إلى الهدف المنشود، حتى تدور عجلة العمل بمستشفى طنطا العام التى تخدم شريحة كبيرة من سكان الغربية .



كما تفقد وحدة صحة نواج، ووحدة صحة سبرباي لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، ودراسة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بهما، كما تابع المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وخدمات طب الأسنان، وغيرها من خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، ووجه الشكر للرائدة الريفية بوحدة نواج وأمر بصرف مكافأة لها لتميزها في عملها.



وأكد الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة ومحافظ الغربية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.