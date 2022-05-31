وكيل "صحة الغربية" يوجه بصرف مكافأة للمتميزين بمستشفى قطور المركزى

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية مستشفى قطور المركزى لمتابعة سير العمل فى الفترة المسائية بأقسام المستشفى المختلفة والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار خطة الدولة العلاجية والوقائية لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة الغربية.

وشدد وكيل الوزارة على توزيع المهام التمريضية بأقسام المستشفى المختلفة وموافاة وكيل الوزارة بالمهام فورا حرصا منه على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتوفير أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات البشرية المتاحة.

وكلف وكيل الوزارة مدير إدارة الجودة ومدير إدارة الطوارئ بإعادة تنظيم حجرات الاستقبال ومراجعة لافتات المستشفى وتغيرها خلال 48 ساعة ، مشيرا إلى إعادة تدريب فريق التمريض على أجهزة المستشفى المختلفة وتفعيل المرور بجميع أقسام المستشفى من رؤساء الأقسام والأخصائين بجميع المستشفيات العامة والمركزية بجدول مرور شهرى وإخطار إدارة الطب العلاجي بالمديرية بجدول المرور الشهرى .

كما تابع أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وأمر فورا بصرف أى أصناف أوشك رصيدها على الانتهاء والتأكد بصورة مستمرة من توافر كافة المستلزمات العلاجية والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات كافية والتواصل المستمر مع مسئول الشراء الموحد بالمديرية، ووجه بصرف مكافأة للفريق الطبى المتميز فى العمل.