اليوم السابع
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وفاة طبيب بمستشفى جامعة المنوفية بأزمة قلبية مفاجئة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:49 ص
وفاة طبيب بمستشفى جامعة المنوفية بأزمة قلبية مفاجئة نقابة الأطباء
المنوفية - محمد فتحى

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حالة من الحزن خيمت على أهالي قرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،وذلك عقب وفاة الجراح الشاب الدكتور أحمد سمير عرفة طبيب الجراحة العامة، المدرس المساعد بقسم الجراحة بمستشفيات جامعة المنوفية، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد الانتهاء مباشرةً من ممارسته عمله .

ونعت نقابة أطباء المنوفية الدكتور أحمد عرفة، في بيان رسمي جاء نصه "بمزيد من الحزن و الاسى تنعي نقابة أطباء المنوفية وفاة الدكتور احمد سمير عبد العظيم عرفه مدرس مساعد الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية، والذي توفي اثر أزمة قلبية حادة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و محبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

 

 

 


محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

وفاة طبيب بالمنوفيه

طبيب المنوفيه المتوفى


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