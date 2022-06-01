وفاة طبيب بمستشفى جامعة المنوفية بأزمة قلبية مفاجئة

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الحزن خيمت على أهالي قرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،وذلك عقب وفاة الجراح الشاب الدكتور أحمد سمير عرفة طبيب الجراحة العامة، المدرس المساعد بقسم الجراحة بمستشفيات جامعة المنوفية، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد الانتهاء مباشرةً من ممارسته عمله .