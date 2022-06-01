وصول البابا تواضروس لكنيسة سخا بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.. صور

وصل كنيسة السيدة العذراء بسخا بمحافظة كفر الشيخ البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى برئاسة صلاة القداس بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.

ويشارك قداسته فى صلاة القداس الإلهى نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس اسقف دمياط وكفرالشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، والأنبا ديمتريوس اسقف ملوى وانصنا والاشمونين، والانبا قزمان اسقف سيناء الشمالية، و الانبا ارميا الاسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الارثوذكسى، و الانبا صليب اسقف ميت غمر وتوابعها.

كما يحضر القداس الانبا مكارى الاسقفةالعام شبرا الجنوبية، والأنبا بافلى الاسقف العام قطاع المنتزة، والأنبا هيرمينا الأسقف العام قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا بيتر أسقف نورث وثاوس كارولينا وكينتاكى، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء المحرق، والأنبا ميخائيل الأسقف العام منطقة حدائق القبة، و الانبا اكسيوس الاسقف العام عين شمس والمطرية ، وعدد كبير من الاباء الكهنة وايضا مجمع كهنة ايبارشية دمياط وكفرالشيخ والبرارى.