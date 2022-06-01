وزير الخارجية الأمريكى يعين مبعوثا جديدا للقرن الأفريقي

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، تعيين السفير مايك هامر مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للقرن الأفريقي خلفا للسفير ديفيد ساترفيلد.



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، عن امتنانه للسفير ساترفيلد لما قدمه من خبرة وتصميم في دوره لجهود تعزيز العلاقات الأفريقية.



وقال بلينكن إنني "أتطلع إلى الطاقة والرؤية التي سيضفيها السفير هامر الآن على جهودنا في القرن الأفريقي".



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن" تعيين هامر يؤكد على التزامنا الراسخ بالجهود الدبلوماسية في المنطقة وبشكل أكثر إلحاحا لدعم عملية سياسية شاملة نحو السلام والأمن المشترك والازدهار".



وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الإدارة الأمريكية لا تزال تركز بشدة على وقف الأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتحقيقات الشفافة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الجهات الفاعلة وحل النزاع عن طريق التفاوض.