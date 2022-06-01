اليوم السابع
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وزيرة التجارة ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق معرض "صنع فى دمياط" للأثاث

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:29 م
وزيرة التجارة ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق معرض "صنع فى دمياط" للأثاث نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط انطلاق فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.
 
وتمتد فعاليات المعرض على مدار 10 أيام حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.
 
ويضم معرض "صنع في دمياط" مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذو السمعة العالمية، الذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث الفاخرة.
 
من بين تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، عرض لفرش المنزل بالكامل بأثاث دمياطي فاخر بمبلغ 48 ألف جنيه، وعرض آخر بشراء 3 غرف بخصم 25 %. 

دمياط

اثاث دمياط

الاثاث

صنع فى دمياط

القاهرة


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