نائب محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع تطوير المناطق غير المخططة.. صور

قنا- صابر سعيد

أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة ميدانية بمنطقتي نجع سعيد، والمنشية بمدينة قنا، وذلك لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله وتمهيد الطرق، تمهيدا لأعمال الرصف وإعادة المناطق التي جرى الانتهاء منها لمظهرها الحضاري ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية، رافقه الدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق غير المخططة بقنا، والمهندس صالح محمود مدير مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والمهندس علاء بكري، رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد نائب محافظ قنا، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق المنشية القبلية ونجع سعيد، بينما تم تحقيق نسب تنفيذ متقدمة بمناطق، أرض الدقيني بنسبة 92 %، المنشية البحرية وعزبة خليفة بنسبة 91%، شباب الكنوز بنسبة 97%، الزبيدى والحصواية، والعبابدة 96%، موجها بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية.

الجدير بالذكر أنه يجرى حاليا تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه، وأن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 111 كم بمواسير بلاستيكية "PVC" لتتواكب مع متغيرات الحياة، كما أنها صحية وتدوم لفترة أطول.



جولة نائب محافظ قنا



نائب محافظ قنا خلال جولته