محافظ قنا: توريد 157 ألف و394 طن من القمح بالصوامع والشون .. صور

أوضح محافظ قنا، أنه تم توريد 157 ألف و 394 طن فى جميع الصوامع والشوّن ومراكز تخزين الغلال بمختلف المدن، بنسبة 69% من إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة بواقع ( 16 ألف و 28.5 طن بصوامع قنا المعدنية، و 20 الف و 62 طن بصوامع قوص، و 36 ألف و 36.5 طن بصوامع الترامسة، و 50 الف و 671 طن بصوامع المراشدة ، و 626 طن بشونة فرشوط، و 1600 طن بشونة قوص، و 727 طن بشونة قنا، و 820 طن بمركز تجميع المراشدة، و 17 الف و 642.5 طن فى بنكر قوص، و 534.5 طن فى البنك الزراعى ).

وأضاف الداودى، بأنه يتم أخذ عينات من جميع شاحنات القمح التى تصل إلى مراكز تخزين الغلال، بهدف تحديد درجة نقاوة القمح طبقا لما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشددا على مسئولى مراكز تخزين الغلال، بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية التوريد والتخزين والغربلة والصرف ، لافتا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراء، والأحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن، موزعة على ( 4 صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية 190 الف طن، و 8 شوّن بإجمالى سعة تخزينية 14 الف طن، وبنكر بسعة تخزينية 24 الف طن )