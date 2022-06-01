ميناء سفاجا يستقبل السفينة FLOWER OF SEA وعلى متنها 9900 طن كبريت

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 17371 طن بضائع عامة متنوعة و 381 شاحنة و 25 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، ووبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 5503 طن بضائع عامة ومتنوعة 219 شاحنة 14 سيارة، وبلغ اجمالي حركة الواردات تداول 11868 طن بضائع عامة ومتنوعة، و162 شاحنة، 11 ملاكي .
واستقبل ميناء سفاجا السفينة FLOWER OF SEA ، قادمة من السعودية بحمولة 9900 طن كبريت ، والسفينة امل، بإجمالي 92 شاحنة بحمولة 1849 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 ملاكي، و6 شاحنة فارغة
وغادرت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس ، بإجمالي 106 شاحنة بحمولة 2644 طن بضائع عامة ومتنوعة و12 ملاكي، والسفينة الحرية باجمالي 80 شاحنة بحمولة 2054 طن بضائع عامة ومتنوعة ، والسفينة COPERINCO فارغة متجهة الي عرض البحر
فيما أستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج ، بإجمالي 5 شاحنة بحمولة 119 طن بضائع عامة ، 59 شاحنة فارغة ، 5 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء ، باجمالي 33 شاحنة بحمولة 805 طن بضائع عامة وسيارتين ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 937 راكب بموانئها .
ميناء سفاجا يستقبل السفينة FLOWER OF SEA وعلى متنها 9900 طن كبريتالأربعاء، 01 يونيو 2022 09:51 ص
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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 17371 طن بضائع عامة متنوعة و 381 شاحنة و 25 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، ووبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 5503 طن بضائع عامة ومتنوعة 219 شاحنة 14 سيارة، وبلغ اجمالي حركة الواردات تداول 11868 طن بضائع عامة ومتنوعة، و162 شاحنة، 11 ملاكي .
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