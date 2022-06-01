اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء سفاجا يستقبل السفينة FLOWER OF SEA وعلى متنها 9900 طن كبريت

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:51 ص
ميناء سفاجا يستقبل السفينة FLOWER OF SEA وعلى متنها 9900 طن كبريت موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 17371 طن بضائع عامة متنوعة و 381 شاحنة و 25 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، ووبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 5503 طن بضائع عامة ومتنوعة  219 شاحنة 14 سيارة، وبلغ اجمالي حركة الواردات تداول 11868 طن بضائع عامة ومتنوعة، و162 شاحنة، 11 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا  السفينة FLOWER OF SEA ، قادمة من السعودية بحمولة 9900 طن كبريت ، والسفينة امل، بإجمالي 92 شاحنة بحمولة 1849 طن بضائع عامة ومتنوعة  و6 ملاكي، و6 شاحنة فارغة  

وغادرت ميناء سفاجا  السفينة بوسيدن اكسبريس ، بإجمالي 106 شاحنة بحمولة 2644 طن بضائع عامة ومتنوعة و12  ملاكي، والسفينة الحرية باجمالي 80 شاحنة بحمولة 2054 طن بضائع عامة ومتنوعة ، والسفينة COPERINCO  فارغة متجهة الي عرض البحر

فيما أستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج ، بإجمالي 5 شاحنة بحمولة 119 طن بضائع عامة ، 59 شاحنة فارغة ، 5 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء ، باجمالي 33 شاحنة بحمولة 805 طن بضائع عامة  وسيارتين ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 937 راكب بموانئها .

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

موانئ البحر الاحمر

الغردقة

سفاجا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة