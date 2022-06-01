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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات أوروبية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:12 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات أوروبية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 8 رحلات  طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 103 رحلات طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة للدخول. 
 
وكشفت جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت، وصول 103 رحلات سياحية أسبوعية تصل من 11 دولة أوروبية، منها 98 رحلة دولية أوروبية، و5 رحلات داخلية من المطارات المصرية.
 
وتبين من كشوف رحلات الطيران، أن الرحلات المقر أن تصل بينها  3 رحلات من بلجيكا، ووصول 5 رحلات من هولندا، بينما يشهد المطار تألقا فى الرحلات الإيطالية بعدد 17 رحلة، و16 رحلة من ألمانيا.
 
ويستقبل المطار أكبر عدد رحلات خلال الأسبوع من المطارات التشيكية بواقع 29 رحلة، و21 رحلة من بولندا و3 رحلات من بولندا و3 من سويسرا ورحلة من فرنسا وأخرى من مطار لكسمبورج زاخرى من رومانيا، وأخيرا والذي يعد أول وصول لها من سلوفاكيا.
 
 
 
 

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