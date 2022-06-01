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مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص ومينى باص بالصف

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:19 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص ومينى باص بالصف الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وميني باص أعلى طريق المنشي بمنطقة الصف ، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتوجد محاولات لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منطقة الصف بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
 
أثر الحادث
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