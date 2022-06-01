مصرع مدرس وابنته وإصابة 2 فى انقلاب ملاكى على الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي مدرس وابنته مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى شمال مدخل سمسطا بحوالي 5 كيلو جنوب غربي محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سيارة ملاكي بحري مدخل سمسطا بحوالي 5 كيلو مما أسفر عن مصرع مدرس وابنته وإصابة اثنين آخرين .

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة حيث تم نقل عبد السلام عزت عبد السلام 45 سنة، مدرس، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتوفيت ابنته "مريم"13 سنة، أثناء النقل وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

كما أصيبت وردة محمد عبدالمعتمد، 30 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وغيبوبة تامة وجروح وسحجات بالجسم، وسيف محمد سيف 54 سنة، فلاح، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجرح بالرأس حوالى 6 سم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لقربها من مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.