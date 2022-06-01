مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق السويس الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق السويس الصحرواي اتجاه القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق السويس الصحراوي ، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نصف نقل ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 8 آخرين وتم نقل المتوفي والمصابين لمستشفي السلام والبنك الاهلى.

وكشفت المعاينة للحادث، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة مما ادى لانقلاب السيارة ، مما أدي الي توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.