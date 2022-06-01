اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة أخر فى مشاجرة بالغربية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:05 م
مصرع شخص وإصابة أخر فى مشاجرة بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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لقي شخص مصرعه وأصيب أخر بإصابات خطيرة في مشاجرة نشبت بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، بسبب خلافات سابقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية ميت حبيش البحرية ومقتل شخص وإصابة أخر.


انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية وتبين نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات سابقة، نتج عنها مقتل شخص وإصابة أخر بإصابات خطيرة، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وانتشر رجال الشرطة بالقرية لإحكام السيطرة الأمنية خشية تجدد المناوشات بين الطرفين.


مدير امن الغربية

طنطا

مشاجرة

قرية ميت حبيش البحرية

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