مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة بطهطا شمال سوهاج

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب آخران بإصابات متفرقة بالجسم، على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بناحية قرية نزلة خاطر دائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم تعيين الخدمات الأمنية بمكان المشاجرة وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين نتج عنها وفاة 2 وإصابة 2 وتم السيطرة على المشاجرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرعى بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد موسى القاضى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة بناحية قرية نزلة خاطر بين طرفين نتج عنه نتج عنها إصابة أيمن. ح. م 36 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن جروح رضيه بفروه الرأس، وحسانين. م. س 51 سنة بكدمات متفرقة بالزراعين وجروح رضية بالرأس.

فيما لقى سلامة. م. خ 55 سنة مصرعه، وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام وجمال. ع. إ 32 سنه وتم نقله لمشرحة مستشفى طما المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.