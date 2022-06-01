مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة خلال التنقيب عن الآثار فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخصين مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل عقار بإحدى القرى، وانهيار الحفر مما أسفر عن مصرع شخصين.

انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى محل الواقعة، وتبين أن شخصين لقيا مصرعهما خلال أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، بمشاركة آخرين تم ضبطهم، كما تم التحفظ على أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.