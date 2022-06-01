اليوم السابع
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الإنقاذ النهرى ينتشل جثمان شاب سقط من أعلى كوبرى فى المنوفية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:42 م
الإنقاذ النهرى ينتشل جثمان شاب سقط من أعلى كوبرى فى المنوفية الإنقاذ النهرى - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من استخراج جثمان شاب سقط بترعة النعناعية من أعلى كوبرى سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وجارى نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من استخراج جثمان شاب سقط من أعلى كوبرى سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وجارى نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفية

مركز أشمون

الإنقاذ النهرى

سنتريس


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