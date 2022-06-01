مصرع أم وطفليها صعقا بالكهرباء في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت ربة منزل وطفلاها بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، مصرعهم صعقا بالكهرباء داخل المنزل، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى بلبيس.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزى، بوصول كل من "سمر إ م "35 عامًا، ربة منزل مقيمة بندر بلبيس، وطفليها "محمد" 8 سنوات، و"فرح" 3 سنوات، متوفين إثر تعرضهم لصعق كهربائي داخل المنزل.

تم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.