اليوم السابع
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العثور على جثة طفل بعد ساعات من اختفائه بمياه ترعة فى الشرقية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:52 م
العثور على جثة طفل بعد ساعات من اختفائه بمياه ترعة فى الشرقية الطفل أحمد
الشرقية - فتحية الديب

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يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، جهودهم لكشف غموض العثور على طفل عمره 12 عاما جثة هامدة بمياه قرية طاروط، بعد ساعات من اختفائه.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الأحرار، بوصول "أحمد.ي" 12 عاما مقيم قرية طاروط دائرة مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات اختفاء الطفل، وأخر مشاهدة للطفل وثقتها إحدى كاميرات المراقبة بالقرية لحظة استقلاله دراجة رفقة شاب، وبعدها اختفى وعثر عليه بترعة قرية طاروط جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.


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