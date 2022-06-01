مركز الملك سلمان للإغاثة: المملكة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 94 مليار دولار لـ164 دولة

وأوضح المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء، أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ منذ إنشائه في عام 2015م وحتى الآن ما يقارب 2000 مشروع إنساني في 84 دولة حول العالم، بقيمة تجاوزت 5 مليارات و 767 مليون دولار أمريكي، شملت مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والخدمات اللوجستية، والإيواء وغيرها من المجالات الحيوية.



ونوه الربيعة، بأن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من مشاريع المركز بنسبة 71% من إجمالي مساعدات المركز، حيث بلغت أكثر من 700 مشروع إنساني بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.



وأشار إلى أن المركز نفذ 815 مشروعا مخصصا للمرأة حول العالم، استفادت منها أكثر من 113 مليون امرأة، بقيمة تجاوزت 533 مليون دولار أمريكي، مضيفا أن فئة الأطفال أيضا يشكلون أولوية ضمن مشاريع المركز الإنسانية، حيث نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة 730 مشروعا يعنى بالطفل استفاد منه أكثر من 146 مليون طفل بقيمة قاربت 769 مليون دولار.