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مدير المركز الثقافي الروسي العربي: الحرب العالمية الثالثة بدأت وساحتها العسكرية أوكرانيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:24 م
مدير المركز الثقافي الروسي العربي: الحرب العالمية الثالثة بدأت وساحتها العسكرية أوكرانيا أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي الروسي العربي، إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية به في أوكرانيا تدل على أنها هى من تقود الحرب العالمية الثالثة ضد روسيا، حيث أنه وصل الأمر أن أمريكا تدفع الدول الأوروبية للانخراط في أوكرانيا ضد روسيا.
 
وأشار "شعيتو"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميدن ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن أمريكا تحاول تغيير موازين القوى، لافتا إلى أن روسيا كانت واضحة أنها ستحافظ على أمنها، منوها بأن هناك محاولات لتوريط روسيا واستفزازها للرد في أوكرانيا.
 
وأضاف مدير المركز الثقافي الروسي العربي، أن روسيا لم تقم بأي عمل عسكري يتصدى لدخول الأسلحة لأوكرانيا من الدول ذات الحدود المشتركة مع أوكرانيا، منوها بأن روسيا حققت كل ما تسعى له سياسيا وعسكريا، حيث حررت لوغانسك، معتبرا أن الحرب العالمية الثالثة بدأت بيد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هناك عقوبات اقتصادية موقعة ضد روسيا ولكن  الحرب العالمية الثالثة ساحتها العسكرية أوكرانيا.

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