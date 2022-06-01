مدير الصحة العالمية بأوروبا: جدري القرود يتطلب إجراءات عاجلة لوقف انتشاره

كتبت أمل علام

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من الأشخاص على مستوى العالم بالإقلال من الاختلاط بالشركاء الجنسيين للمساعدة في مكافحة جدري القرود، وحثت منظمة الصحة العالمية على التحذير من تفشي المرض، مؤكدة إنه "قد لا يكون قابلاً للاحتواء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



جدري القرود والصحة العالمية

قال الدكتور هانز كلوج، المدير الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود يتطلب إجراءات "عاجلة" ، موضحا، إن الفيروس لن يسبب قيودًا على غرار كورونا ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير .

حذر الدكتور هانز كلوج، رئيس القسم الأوروبي في منظمة الصحة العالمية، من أن التفشي الحالي لمرض المناطق المدارية قد لا يكون قابلاً للاحتواء، وحذر من أن أوروبا أصبحت بؤرة جديدة للفيروس، مع ارتباط تفشي المرض بالانتقال الجنسي في الحفلات والمهرجانات في القارة.

وأكد الدكتور كلوج على أن الفيروس "لن يتطلب نفس الإجراءات السكانية الواسعة النطاق" مثل كورونا، لكنه قال إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات "مهمة وعاجلة" لمنع المزيد من الحالات، مؤكدا، إنه لم تصل منظمة الصحة العالمية إلى حد الدعوة إلى وضع المخالطين للحالات المعروفة في الحجر الصحي، لكنها دعت إلى إجراء فحوصات "حرجة" مرتين يوميًا لدرجة الحرارة و "المراقبة الدقيقة".

قال الدكتور كلوج، إنه بينما تركزت الحالات لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، فلا يوجد ما يمنعها من الانتشار إلى مجموعات أخرى.

قامت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الأسبوع برفع مستوى التهديد العالمي إلى" معتدل"، محذرة من أن انتشار المجتمع يمكن أن يؤدي إلى إصابة المرضى أو الأطفال بالفيروس، والذي ينتشر أيضًا عن طريق اللمس، أو التفاعل مع الأسطح أو الملابس الملوثة.

وإجمالاً، هناك 606 حالات مؤكدة من مرض جدري القرود monkepox في جميع أنحاء العالم، مع 130 حالة أخرى مشتبه بها منذ اكتشاف أول إصابة في بداية مايو.

وقالت الصحيفة، إن حوالي 70% من الحالات المؤكدة أو المشتبه بها كانت في أوروبا، وبلغ عدد حالات الإصابة في المملكة المتحدة الآن 190 حالة، وشهدت إسبانيا وحدها المزيد من الحالات، ربط الخبراء سابقًا تفشي المرض بمهرجانين في أوروبا: مهرجان غران كناريان، الذي أقيم بين 5 و 15 مايو، ومهرجان واسع النطاق في أنتويرب، والذي استمر من 5 مايو إلى 8 مايو.

قامت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKSA) بتحديث إرشاداتها ليلة الاثنين لتخبر الناس بارتداء الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس لمدة 8 أسابيع بعد التخلص والشفاء من الفيروس.

وأكدت الصحيفة، يتم حث أي شخص في بريطانيا يُصاب بطفح جلدي جديد أو بثور على الحجر الصحي والاتصال بالرقم 111 - وعدم ترك العزلة "حتى يتم إخباره بما يجب فعله"، كما أُمروا بالامتناع عن ممارسة الجنس أو الاتصال الوثيق بالآخرين "حتى تلتئم آفاتهم وتجف القشور".

قال الدكتور كلوج في بيان الليلة الماضية: "لا تزال أوروبا، مركزًا لأكبر انتشار لجدري القردة وأكثرها انتشارًا جغرافيًا تم الإبلاغ عنه على الإطلاق خارج المناطق الموبوءة في غرب ووسط إفريقيا.

استنادًا إلى تقارير الحالة حتى الآن، يتم نقل هذه الفاشية حاليًا عبر الشبكات الاجتماعية المرتبطة إلى حد كبير من خلال النشاط الجنسي، والتي تشمل في المقام الأول الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، حيث إن العديد - وليس كل الحالات - يبلغون عن شركاء جنسيين عابرين أو متعددين، مرتبطون أحيانًا بأحداث أو حفلات كبيرة."

قال الدكتور كلوج إن جميع الشباب، بغض النظر عن الجنس أو النشاط الجنسي، معرضون لخطر الإصابة بالفيروس ويجب أن يكونوا على دراية بالأعراض.

وقال، إن مجتمعات المثليين ومزدوجي الميول الجنسية أظهرت "سلوكًا سريعًا في السعي وراء الصحة"، مضيفًا "يجب أن نحييهم" لتقديمهم الأعراض مبكرًا، لكنه حذر من أن المهرجانات والحفلات المخطط لها خلال الأشهر المقبلة قد تؤدي إلى مزيد من تفشي الفيروس.

وأوضح، "إن احتمالية انتشار المرض في أوروبا وأماكن أخرى خلال الصيف مرتفعة، لقد انتشر مرض جدري القرود بالفعل على خلفية العديد من التجمعات الجماهيرية في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على منظمي الفعالية مشاركة "معلومات دقيقة وعملية وهادفة" مع الحضور خلال الصيف.