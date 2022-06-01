محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة 5 مصابين فى انهيار منزلهم بقرية طاهر

كفر الشيخ- محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة 5 مصابين عقب انهيار منزلهم، فجر اليوم بقرية طاهر التابعة لمركز كفرالشيخ، مما أدى لإصابتهم بعدة إصابات، ووفاة سيدة.



وصرح المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالات المصابين، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم، وتم خروج جميع الحالات وجارى متابعة حالة الطفل، داعياً الله عز وجل ان يهبهم الشفاء العاجل.



كما وجه محافظ كفرالشيخ، السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانات عاجلة للحالات على وجه السرعة، مضيفاً انه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام للوقوف على سبب انهيار المبنى.



وكانت غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقت إشارة، بانهيار منزل سكني مكون من ثلاثة أدوار بقرية طاهر، أدى إلى وفاة حنان محمد إبراهيم، 40 سنة، وإصابة كل من تيسير ابراهيم عباده طاهر 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهدير عرفه محمد 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفة محمد 6 شهور، باشتباه نزيف بالمخ، وخيريه إبراهيم عباده طاهر 40 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم عبد الشفيع 58 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفى تحت العلاج والملاحظة، والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.