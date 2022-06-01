محافظ كفر الشيخ يزور مصابى انهيار منزل ويقدم العزاء فى وفاة سيدة.. صور

ووجه محافظ كفر الشيخ، فى بيان له منذ قليل، بسرعة استخراج تصاريح الدفن، كما كلف التضامن الاجتماعي بصرف تعويض للأسرة، وكلف الهيئة الهندسية للوصول لأسباب انهيار المنزل، مؤكداً أنه تحت أمرهم وأنه على تواصل مستمر منذ وقوع الحادث، و سيتخذ كافة الاجراءات لصالح الأسرة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالة 5 مصابين عقب انهيار منزلهم، فجر اليوم، بقرية طاهر، مركز كفرالشيخ، مما أدى لإصابتهم بعدة إصابات ووفاة سيدة.

وصرح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالات المصابين، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم، وتم خروج جميع الحالات وجارى متابعة حالة الطفل، داعياً الله عز وجل ان يهبهم الشفاء العاجل.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانات عاجلة للحالات على وجه السرعة، مضيفاً انه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام للوقوف على سبب انهيار المبنى.

وكانت غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقت إشارة، بانهيار منزل سكني مكون من ثلاثة أدوار بقرية طاهر، ادى الى وفاة حنان محمد ابراهيم 40سنة طاهر، واصابة كلاً من تيسير ابراهيم عباده طاهر 40 سنة باشتباه كسر بالذراع الايسر، وهدير عرفه محمد 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفة محمد 6 شهور طاهر باشتباه نزيف بالمخ، وخيريه ابراهيم عباده طاهر 40 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ابراهيم عبد الشفيع 58 سنة باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفى تحت العلاج والملاحظة.