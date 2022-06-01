محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة منظومة توريد القمح

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لمتابعة منظومة توريد الأقماح بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندسة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، والجهات المعنية.

وأكّد الزملوط أن ملف القمح هو الأهم حاليًا، مشددًا على أهمية مراجعة الكميات المستهدفة بالتوريد، ووجّه بتشكيل لجنة عليا برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد ولجان فرعية من المراكز ومديرية الزراعة لمراجعة المساحات المحصورة بزراعات القمح في مراكز، وقرى المحافظة لبيان صحة الحصر،كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يحتفظ بالقمح أو يورده خارج المنظومة.

وفي سياق متصل، وجّه مركزي الداخلة وباريس بتقديم تقرير أسبوعي لمعدلات تنفيذ الطرق الجديدة، مع تكليف سكرتير عام المحافظة المساعد بالمعاينة والمراجعة الفنية لكافة أعمال الطرق المنفذة بالمحافظة.