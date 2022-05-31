اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:31 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يتابع رفع كفاءة طريق بغداد الأقصر بمركز باريس .. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:33 م
محافظ الوادى الجديد يتابع رفع كفاءة طريق بغداد الأقصر بمركز باريس .. صور محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد / الأقصر
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد / الأقصر يرافقه المهندس عادل مراد رئيس مركز باريس، ووجه المحافظ فرع جهاز التعمير بالمحافظة بسرعة الإنتهاء من أعمال الترميم وبدء وضع طبقة الإسفلت، تيسيرًا على مستخدمي الطريق، وكذلك سرعة الإنتهاء من خطة رصف الطرق الداخلية بمدينة باريس.

كان محافظ الوادي الجديد، أعلن السبت الماضي، عن بدء أعمال الرصف بالطريق الواصل من ميدان طلعت ضرغام وحتى موقف الأقاليم بمدينة الخارجة، بطول 1,2 كم بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك فور انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بالمنطقة.

ووجه الزملوط مديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف التي تشمل توسعة الطريق وترميم الحفر، وذلك في أقرب وقت لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات بالطريق.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (1)
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (1)

 

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (2)
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (2)

 

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (3)
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (3)

 

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (4)
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (4)

 

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (5)
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (5)

 

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (6)
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (6)

 

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (7)
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق كمين بغداد الأقصر (7)

 


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