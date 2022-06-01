محافظ المنوفية: توريد 29 معدة جديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن الانتهاء من توريد 29 معدة جديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بإجمالي تكلفة بلغت 50 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 لرفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من جهود مضنية منذ توليه حقيبة المحافظة وسعيه الدائم لرفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى.



وتفقد صباح اليوم محافظ المنوفية الدفعة الأخيرة 2 لودر سعة 4 مترات بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه أمام مقر الديوان العام، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام، وأشار المحافظ إلى أن تلك المعدات ستساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة لنقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحى الآمن بالسادات.



هذا وقد أوضح محافظ المنوفية، أن المحافظة قد انتهت من وصول كافة المعدات الجديدة والتى تضمنت: 9 قلابات حمولة 10 أطنان، 3 سيارة شفط ورش مياه، و2 مكنسية، قلاب حمولة 30 طنا، حفار ، 1 سيارة كسح مياه، 1 لودر زاحف، 2 قلاب حمولة 20 طنا، 3 لودر 4 مترات، 3 لودر 2 متر، 3 لودر 1 متر، ليصل الإجمالى 29 معدة جديدة، وتم توزيعها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والاهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.



وأكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتطوير وتحسين مستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً.