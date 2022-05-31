محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام مركز التدريب الإداري

المنوفية - محمد فتحي

ترأس مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة، وذلك من خلال اختيارالأكفأ والأنسب لشغل تلك الوظيفة القيادية بهدف الإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وحضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور أيمن جلال مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، وفادى زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ وراغب بليغ مدير عام الشئون القانونية.

وأشار محافظ المنوفية إلي أنه تم إجراء مقابلات شخصية لعدد 4 من المتقدمين لشغل الوظيفة المشار إليها، وأن اللجنة قامت بفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقاً للمعايير والشروط المنظمة لشغل تلك الوظائف ، مضيفاً أن اللجنة قد ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الآداء ، فضلا عن توجيه عدة أسئلة إليهم لقياس مهارات الإتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرارات المناسبة .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للجهاز الإدارى بالمحافظة وذلك من خلال الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة ، مضيفا أن هذا يأتي تطبيقا لمبدأ العدالة والشفافية لشغل الوظائف القيادية وإتاحة الفرصة أمام الجميع دون مجاملة.