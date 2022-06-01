محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروع تطوير مدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للصندوق، والمهندسة سوزان نادر منسق مشروعات محافظة الشرقية لصندوق التنمية الحضرية، لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والجاري تنفيذه بمنطقتي الحريري وكفر الحمام بمدينة الزقازيق، لإقامة مشروع إسكان متوسط في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام.

وبدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المناطق غير المخططة وتحويلها لمناطق حضارية تليق بقاطنيها، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والصندوق لتطوير المناطق غير الآمنة، لافتاً إلى الانتهاء من تطوير 9 مناطق خطرة بمراكز ومدن المحافظة، وجاري الانتهاء من تطوير آخر منطقة بمركز أبو حماد بالتنسيق مع شركة الكهرباء وصندوق التنمية الحضرية، وذلك تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض موقف تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والجاري تنفيذه بمنطقتي كفر الحمام والحريري بالزقازيق ليتم التشديد على سرعة الانتهاء من توصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي وتليفونات، بالإضافة إلى بحث إمكانية إقامة 2 قاعدة للكوبرى على ترعة بحر مشتول بالبرين الأيمن والأيسر لتوسعة الطريق المؤدي لمشروع إسكان كفر الحمام وفتح محور مروري جديد لخدمة أهالي المنطقة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات بمدينة الزقازيق يسير بخطي ثابتة ووفقاً للبرنامج الزمني المحدد، لافتاً إلى أنه من المقرر إقامة كورنيش في اتجاه المباني بمشروع إسكان كفر الحمام لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المكان.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة جادة في تطوير المناطق العشوائية والاستفادة منها مقدماً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مبادرته لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.