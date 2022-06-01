تنفيذ 96.6% من مشروع محطة معالجة الصرف "دبيج" بالشرقية بتكلفة 53 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، معدلات أداء مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي دبيج بمركز ديرب نجم والمُقامة بطاقة تصميمية 3 آلاف م3/ يوم وبتكلفة 53 مليون جنيه، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية، فى بيان له، أنه جاري تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و407 ملايين جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.



ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة صرف صحي دبيج بمركز ديرب نجم، والتي ستعمل بطاقة 3 آلاف م3/ اليوم وبتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي قري "دبيج – الميساه – منشأة كشك ."

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع وصلت 96.6%، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 96% والأعمال الكهروميكانيك من الداخل والخارج 100%، وتجرى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.