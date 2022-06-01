اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 86.3٪.. صور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:06 م
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 86.3٪.. صور
كتب شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية"للعام الدراسي 2022/2021 م وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت 86.3٪، حيث أوضح وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد 119242 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 102865 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت86.3٪.
 
وعن الاعدادية المهنية قال وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان بها 3081 طالب وطالبة نجح منهم 2430 طالب وطالبة بنسبة 80٪.
 
هذا ويجري محافظ الدقهلية اليوم اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الأوائل وأولياء أمورهم لتهنئتهم علي التفوق متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي.
 
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (1)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (1)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (2)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (2)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (3)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (3)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (4)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (4)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (5)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (5)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (6)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (6)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (7)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (7)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (8)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (8)
 
 
 
 
 

 


نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2021

نتيجه الشهاده الإعداديه محافظه الدقهليه

نتيجه اعداديه الدقهلية

نتيجه اعداديه الدقهليه

الشهادة الإعدادية

مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الشهاده الاعداديه


الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 83.5%.. لايف

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:00 ص

الكلام فى التريند على إيه؟.. دموع وليد سليمان وعودة بدر بانون في الأكثر بحثا بعد خسارة إفريقيا.. اهتمام بمعرفة أصل الأشهر الحرم تزامنا مع غرة ذو القعدة.. والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 07:00 م

قلين تستحوذ على 6 مراكز من الـ10 الأوائل بنتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:47 م

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:25 م

الناجح يرفع إيده.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات.. 78.83 % نسبة النجاح فى كفر الشيخ.. 80 % بجنوب سيناء و82 % بشمال سيناء.. اعتماد نتيجة الصم وضعاف السمع بالوادى الجديد.. ومحافظا أسوان ودمياط يهنئان الأوائل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:00 م

محافظ بورسعيد يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:04 م

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.. تعرف على الـ10 الأوائل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:56 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة