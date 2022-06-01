محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 86.3٪.. صور

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية"للعام الدراسي 2022/2021 م وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت 86.3٪، حيث أوضح وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد 119242 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 102865 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت86.3٪.
وعن الاعدادية المهنية قال وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان بها 3081 طالب وطالبة نجح منهم 2430 طالب وطالبة بنسبة 80٪.
هذا ويجري محافظ الدقهلية اليوم اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الأوائل وأولياء أمورهم لتهنئتهم علي التفوق متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي.
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (1)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (2)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (3)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (4)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (5)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (6)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (7)
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 (8)
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