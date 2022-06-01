محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 86.3٪.. صور

وعن الاعدادية المهنية قال وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان بها 3081 طالب وطالبة نجح منهم 2430 طالب وطالبة بنسبة 80٪.

هذا ويجري محافظ الدقهلية اليوم اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الأوائل وأولياء أمورهم لتهنئتهم علي التفوق متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي.