نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022.. تعرف على التفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276طالبًا، بنسبة 78.83%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أوائل الشهادة الاعدادية عددهم 10 طلاب وطالبات:وهم آية السعيد مصطفى جمال شلبي ت أ 279.5، إدارة سيدى سالم ، أول مكرر : فاطمة محمد عبد المنعم، المنشأة الكبرى بنات 279.5، إدارة قلين ، الثاني: ياسمين محمد عبد الرازق، الشهيد محمد هاشم 279، إدارة قلين، الثاني مكرر: محمد أحمد عبد النبي، سيدى سالم ع بنين 279، إدارة سيدى سالم، الثاني مكرر : الزهراء السيد يوسف، الشهيد أحمد الجندي 279، إدارة قلين، الثاني مكرر: سهيلة السيد عطية، الشهيد محمد هاشم 279، ادارة قلين، الثانى مكرر: مصطفى إبراهيم القصاص، الشهيد عزت القاضي 279، إدارة دسوق.

الثاني مكرر: مريم سرحان الدبور الغنيمي الإعدادية 279، إدارة قلين، الثانى مكرر: رشا شاهر على المعلم إبراهيم، الإعدادية 279، إدارة شرق كفر الشيخ، الثان مكرر: عمرو محمد رزق، الشهيد أحمد هلال 279 ، إدارة قلين.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طلاب، ونجح منهم 47 ألفًا و276 طالبًا، بنسبة 78.83%

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالى: " بيلا، قلين، سيدى غازى، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، الحامول، الرياض ، سيدى سالم، فوة، بلطيم مطوبس ،برج البرلس.