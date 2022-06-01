محافظ الإسماعيلية: توريد 55% من محصول القمح المستهدف بالمحافظة

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن لصوامع وشون المحافظة بلغ 31124 طن و857 كيلو وإجمالي ما تم توريده لخارج المحافظة 15194 طن و675 كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بالمحافظة إلى 46593 طن و532 كيلو بنسبة 55.46% من المستهدف توريده حتى الآن، فى إطار خطة الدولة وتوجهاتها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح.



وأكد محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه طالب من الشئون القانونية بتشكيل لجنة للقيام بآلية تنفيذ قرار وزير التموين والخاص بتغليظ العقوبة على المزارعين المتقاعسين عن توريد محصول القمح المحلي، حيث تقوم اللجنة المشكلة من رئيس المركز والمدينة ورئيس القرية ومراقب الأحواض ومشرف زراعى بإعداد حصر فعلى للمزارعين والمساحات المنزرعة من محصول القمح وحصر الأعداد المتبقية من محاصيل القمح التى لم يتم حصادها وذلك للتعاقد مع مديرية التموين لتوريده، كما تقوم اللجنة بحصر ما تم توريده للصوامع والشون وفقًا للإيصالات الواردة منهم والتحقق من مدى مصداقيتها.



وأكد "بشارة" أن اللجنة تقوم بالتحقق من هوية المزارعين وإجمالي ما تم توريده من القمح وفى حال بيان عدم توريد محصول القمح المستهدف يتم إعطاء المزارع المتقاعس مهلة 48 ساعة لتوريد محصول القمح الخاص به على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تخلف عن المدة المذكورة.



وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه اجتماع لبحث آلية تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 76 لسنة 2022، والخاص بمكافأة الملتزمين بتوريد القمح وتسليمهم كميات من النخالة (الردة) هذا بالإضافة إلى تغليظ العقوبة المادية للمزارعين المتقاعسين عن توريد محصول القمح المحلى بحد أدنى 12 أردب للفدان، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة ومدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثل من مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي ومباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية ومديري الإدارات التموينية بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة والجهات المعنية بالاجتماع، كما تم مناقشة ما تم توريده من محصول القمح بكل مركز ومدينة على حدة والمستهدف من كل منهما بالإضافة إلى مناقشة المعوقات والصعوبات وسبل تذليلها لتحقيق المستهدف.