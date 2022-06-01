محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.8%

الإسكندرية - جاكلين منير

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 76.8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة.



جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.