اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 76.8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة.
جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.8%الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:10 م
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 76.8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة.
الموضوعات المتعلقة
52 طالبا يحتفلون بمراكز أوائل الشهادة الإعدادية فى الفيومالأربعاء، 01 يونيو 2022 04:41 م
تعليم الوادى الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوماالأربعاء، 01 يونيو 2022 04:32 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم بالاسم ورقم الجلوسالأربعاء، 01 يونيو 2022 04:11 م
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى 8 محافظات.. أسوان تعتمد النتيجة بنسبة نجاح 76%.. بنى سويف 75% والوادى الجديد 93%.. الدقهلية 86% وبورسعيد 83%.. ونسبة النجاح فى دمياط 72% وشمال سيناء 82% وكفر الشيخ 78%الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:10 م
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.35%الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:48 م
نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف 2022 .. تعرف على التفاصيلالأربعاء، 01 يونيو 2022 03:24 م
تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية فى 8 محافظات بالاسم ورقم الجلوسالأربعاء، 01 يونيو 2022 02:47 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة