ماذا حدث لأسعار الغاز الطبيعى فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية؟.. تقرير يجيب

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " أن أسعار الغاز الطبيعى فى السوق الأوروبى، حسب مركز TTF في هولندا خلال شـهـر يناير 2022 بلغت نحو 27.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، مقارنة بنحو 37 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهر ديسمبر 2021 ( تراجع بنسبة 25%) .

وأشار التقرير، أنه ومع دخول شهر فبراير، استمرت الأسعار فى التراجع مدفوعة بتنامي المعروض من شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة إلى أوروبا لتتراجع إلى ما دون الـ 25 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية قبيل انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير ، ثم تقفز بعدها بنسبة 30 %، ليصل المتوسط الشهرى لشهر فبراير إلى نحو 26.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وتابع التقرير، أنه ومع دخول شهر مارس ، استمرت الأسعار في الصعود بشكل حاد مع تقلبات فجائية من يوم لآخر على إثر التطورات التي شهدتها الأزمة الروسية الأوكرانية ليصل المتوسط الشهري إلى 41.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( بنسبة ارتفاع 55 % ) .