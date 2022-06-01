لو بتعانى من الإمساك.. مشروبات هتعالجك أبرزها عصير الكمثرى

فاطمة ياسر

الإمساك مشكلة يصاب بها البعض نتيجة لاتباع عادات غذائية خاطئة تزيد من فرص الإصابة به، وما يحتاجه مريض الإمساك هو تناول السوائل لتعويض نقص السوائل فى الجسم، والأملاح والمعادن، لتقليل فرص الإصابة بالجفاف.

وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز وأهم المشروبات التى ينصح بتناولها لمرضى الإمساك، وذلك وفقا لموقع Medicalnewstoday.

- عصير الكمثرى

تعد من الفواكه الغنية بالألياف، لذا فتناولك لها كعصير من الحيل الجيدة التى تقلل من الإصابة بالإمساك، وتعالج هذا الأمر.

- النعناع

يعتبر النعناع من الأعشاب الطبية الرائعة التى تساهم فى علاج مشاكل الجهاز الهضمى، فتناوله يساعد على تهدئة المعدة والجهاز الهضمى، ونظرا لاحتوائه علي مادة "المنثول" التى من دورها التهدئة وتساعد على تحريك الأمعاء.

- عصير البرقوق

يحتوى البرقوق على نسبة عالية من الألياف، لذا فتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التى تساهم فى علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وخاصة الإمساك، ولذا لا تتردد في تناولك له لتنظيف وتطهير الجهاز الهضمي.

- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء وعملية الهضم، لذا فتناوله يقلل من الإصابة بالإمساك وأيضا علاجه، ولذا عليك تناوله باستمرار.