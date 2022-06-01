لجنة تسوية النزاعات تعقد جلستها الأسبوعية لتذليل العقبات أمام الشركات في طور سيناء

جنوب سيناء - محمد حسين

انعقدت اليوم، الأربعاء، جلسة تسوية المنازعات، في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بحضور اللواء إيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وجميع رؤساء المدن المعينين والإدارات المعنية لإنهاء جميع موضوعات الشركات والمواطنين المطروحة على المقعد.

وباشرت اللجنة عملها فى ضوءً توجيهات المحافظ بالتيسير على المواطنين والوقوف بجانبهم وسرعة إنهاء طلباتهم فى إطار القانون.

وتم إنهاء جميع طلبات الشركات السياحية العاملة التي تقدمت لجلسة اليوم فى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية والاستثمار بقوة على أرض جنوب سيناء.