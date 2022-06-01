توقيع عقد إنشاء مسجد الهدى بمدينة دهب بتكلفة 12 مليون جنيه

سيناء - محمد حسين

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، عقد تنفيذ أعمال مسجد الهدى بمدينة دهب بتكلفة تقديرية حوالي 12 مليون جنيه، مناصفة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال عرض اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أن مدة التنفيذ 10 أشهر منذ استلام الموقع تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع لما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال الإنشاءات وما لديها من كوادر فنية في هذا المجال وفي إطار البروتوكول الثلاثي الموقع بين محافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف، والهيئة العربية للتصنيع.

وفى شمال سيناء، ضمت مديرية الأوقاف 9 مساجد جديدة لتطبيق البرنامج الصيفى للطفل التابع لوزارة الأوقاف.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء، أنه ستبدأ فعالياتها بداية من غد الخميس 2022/6/2م بواقع ثلاثة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر مباشرة ويستمر البرنامج حتى نهاية العطلة الصيفية تحت إشراف أئمة المساجد المتميزين.

ويشمل البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد على تدريس حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية وتعليم بعض الآداب العامة ودروس فى السيرة النبوية.