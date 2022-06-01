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لجنة التحقيق الروسية: نجري تحقيقات مع أكثر من 70 من المرتزقة في أوكرانيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:59 م
لجنة التحقيق الروسية: نجري تحقيقات مع أكثر من 70 من المرتزقة في أوكرانيا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أن اللجنة تجري تحقيقاتها مع أكثر من 70 من المرتزقة الذين شاركوا في الأعمال القتالية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس لجنة التحقيق الروسية، أنه في الوقت الحالي، يجري التحقيق مع أكثر من 70 شخصا من المتورطين في قضايا جنائية تتعلق بالارتزاق، بعض منهم استسلموا وهم يخضعون للاستجواب من قبل المحققين.

ولفت رئيس لجنة التحقيق الروسية، إلى أن الحديث يدور حول مرتزقة أجانب وصلوا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنرويج وجورجيا ودول أخرى، موضحا أنه تم التعرف على أعضاء من الفيلق الوطني الجورجي المعترف بهم كمتطرفين في روسيا، وهي وحدة أنشأها ماموكا مامولا شفيلي في أوكرانيا.

 

 


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