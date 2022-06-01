اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قطع المياه عن مدينتي السلام 1 و 2 بالسويس 5 ساعات

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:03 ص
قطع المياه عن مدينتي السلام 1 و 2 بالسويس 5 ساعات قطع مياه - ارشيفية
السويس – فريق المحافظات :

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أعلنت المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل بالسويس، أن الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي قد أخطرتهم بقطع المياه عن مدينتي السلام 1 و 2 بالسويس.

وأوضحت رئيس حى فيصل بالسويس، أنه سيتم قطع المياه من الثانية عشر صباح الخميس حتي الخامسه بعد الفجر غدا الخميس، بسبب قيام الشركة بوقف عمل محطة رفع السلام لربط خطوط جديدة.

وأشارت رئيس حى فيصل، إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة .. وطالبت المواطنين باتخاذ الاجراءات الاحتزازية وتوفير المياه خلال فترة قطعها عن المدينتين.


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