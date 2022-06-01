اليوم السابع
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فوز فريق جمعية مهندسى البترول جامعة الإسكندرية بجائزة التميز الدولية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:14 م
فوز فريق جمعية مهندسى البترول جامعة الإسكندرية بجائزة التميز الدولية فوز فريق جمعية مهندسي البترول جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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كرم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق جمعية مهندسي البترول بجامعة الإسكندرية، وذلك بمناسبة فوزهم بجائزة التميز من جمعية مهندسي البترول Student Chapter Excellence Award 2022 ، و قدم  التهنئة للطلاب بمناسبة هذا الفوز متمنياً لكافة أبنائه من طلاب الجامعة التفوق و التقدُّم لرفع إسم جامعة الإسكندرية في كافة المحافل المحلية و الدولية.

وصرحت الدكتورة دينا أحمد الجيار، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والمستشار الأكاديمي للفريق،  أن الجائزة تُمنح كل عام علي الأداء المتميز في الأنشطة الطلابية وتنظيم المؤتمرات الدولية، والأنشطة الصيفية والمشاركة في أنشطة إتحاد الطلاب،  وبناء علي تقييم الأنشطة المقدمة من الطلاب خلال العام الدراسي 2021/2022، فضلاً عن دعم طلاب المدارس.

وأكدت الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والمستشار الأكاديمي للفريق، أن الهدف هو رفع قدرات ومهارات الطلاب في المرحلة الجامعية وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي بما يتماشي مع معايير الجودة العاليمة من خلال إمدادهم بكافة مهارات النجاح ووفق أحدث الانظمة العالمية.

وأشارت إلى أن جمعية مهندسي البترول الدولية تتمثل مهمتها في جمع ونشر وتبادل المعرفة الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير وإنتاج موارد البترول  والغاز والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات ذات الصلة للمعنيين.
 


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