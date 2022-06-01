فصل الكهرباء 6 ساعات لمدة أسبوع لأعمال الصيانة بحى غرب المنصورة.. اعرف التفاصيل

كتب شريف الديب

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 4-6-2022 حتى يوم الخميس الموافق 9-6-2022، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لأجراء أعمال الصيانة:

يوم السبت الموافق 4-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة منطقة ميت حدر - حسين بك - بنك مصر - السكة الجديدة.

وفى يوم الأحد الموافق 5-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة ميدان الهابى لاند - ميت حدر - ميدان المحطة.

وفى يوم الإثنين الموافق 6-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة محمد فتحى - شارع الجمهورية.

وفى يوم الثلاثاء 7-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة تقسيم خطاب - سامية الجمل.

وفى يوم الأربعاء الموافق 8-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع جيهان - حى الجامعة.

وفى يوم الخميس الموافق 9-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع احمد ماهر - حى الجامعة.

كما أعلنت شركة كهرباء غرب المنصورة عن فصل التيار الكهربائى يوم الجمعة الموافق 3-6-2022 من الساعة 8 ص وحتى الساعة 10ص من نفس اليوم، حيث سيتم الفصل الشامل عن سكشن 3 ( لوحة حى الجامعة القديمة ) عموميات 1و2 محطة محولات قولنجيل ، وذلك لتركيب منظومة الإطفاء الذاتي الخاص بالسكشن .

والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار بنطاق حى غرب المنصورة منطقة أحمد ماهر - 6أكتوبر - النخلة - تقسيم الزعفران- كليه الأداب - منطقة مسجد الجمال - شارع جيهان.

وطالب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.