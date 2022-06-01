اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 15 قرية ومنطقة بـ 5 مراكز في كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي، اليوم ، الأربعاء، عن 15 قرية ومنطقة بمراكز قلين ودسوق ومطوبس والحامول وسيدي سالم، من الساعة العاشرة للساعة الثانية عشرة، وفي بعض المغذيات حتى الساعة الثانية ظهراً.

سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول 9 شباس عمير،بقلين، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العرب جنوب دسوق، ويتأثر بالفصل قرية كفر العرب والقوافل، وفصل التيار عن مغذي الخوالد بسيدي سالم ، ويتأثر بعملية الخوالد وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي ري 3 الحفير بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل 5 الشراقوة و46و44 والمحلاوية والطرفيات.

كما سيتم فصل التيار عن مغذي العرب بمطوبس، وتتأثر بالفصل عز العرب وإصلاح العقايده، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي البرانية بمطوبس، وسيتم فصل التيار عن البرانية وأبو دونيا، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي خليج بحري بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرى خليج بحري.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي معدية رشيد، وتتأثر بعملية الفصل معدية رشيد والبعترات، كما سيتم الفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر مجر جنوب دسوق، وسيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية كفر مجر.