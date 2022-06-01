اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:40 م
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فتح تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بدمياط لمدة 15 يوما

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:18 م
فتح تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بدمياط لمدة 15 يوما منال عوض محافظ دمياط
دمياط -معتز الشربينى

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أكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انه تم اليوم ولمدة 15 يوم فتح باب استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة دمياط،  وذلك من خلال تقديم طلب التظلم بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية.

وأوضح "وكيل الوزارة" انه إذا ثبت أحقية الطالب أو الطالبة فى أية درجات يحق له فورا الحصول عليها وإضافتها للمادة المتظام فيها.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 29625 و نجح منهم 21491 طالبا وطالبة

 

 


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